Остров, бриллианты: какое наследство Эпштейн оставил «русской» фаворитке

«Завещание, написанное в тюрьме, имеет место быть. При этом все завещания, которые были написаны до этого, могли признать недействительными. Тяжесть обвинения в том или ином преступлении при оставлении завещания не играет никакой роли. В России похожая система: не имеет значения, где именно находится человек при составлении завещания», — пояснил специалист.