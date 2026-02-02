Остров, бриллианты: какое наследство Эпштейн оставил «русской» фаворитке

Последняя возлюбленная скандального американского финансиста Джеффри Эпштейна получила баснословное наследство после его смерти, которое включало не только деньги, квартиры и бриллианты, но и частный остров.
Как молодая уроженка Белоруссии Карина Шуляк завоевала сердце скандального финансиста, почему она постоянно следила за ним и с какими трудностями белоруска столкнулась при получении огромного наследства — в материале aif.ru.
Тайные отношения Шуляк и Эпштейна.
Отношения Шуляк и Эпштейна развивались настолько засекречено, что впервые о них стало известно только после смерти финансиста. Белоруска стала не только последней девушкой американца, но и почти последним человеком, с кем Эпштейн контактировал перед смертью.
История Шуляк в США началась в 2009 году. Именно тогда 20-летняя девушка покинула Минск и прилетела покорять Штаты. Как станет известно позже, уже спустя год после приезда белоруска познакомилась с финансистом.
По информации близких к паре источников, Шуляк и Эпштейн начали встречаться в 2010 году, после освобождения финансиста из тюрьмы. Ему на тот момент было 57 лет.
Их отношения продолжались вплоть до смерти финансиста в августе 2019 года. Сведений об их контактах не так много, но известно, что Шуляк не участвовала в делах Эпштейна в рамках сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.
При этом белоруска не только постоянно находилась рядом с финансистом, но и, по данным источников, следила за ним, из-за чего ее прозвали «инспектором». Знакомые объяснили это патологической ревностью девушки, которая ежечасно хотела знать, где и с кем находится ее возлюбленный.
Эпштейна, вероятно, не сильно беспокоила эта слежка, хотя бы потому, что Шуляк, как отмечают знавшие пару люди, искренне была заинтересована в нем и не общалась с ним только ради денег.
Эта привычка, однако, позже все же сыграла злую шутку с Шуляк, поскольку ее желание постоянно «совать нос» в дела Эпштейна породила интерес к ней как к человеку, который мог знать скрытую информацию о влиятельных клиентах финансиста, участвовавших в его незаконных делах.
Оплатил обучение и жилье в Минске.
Эпштейн не жалел денег на свою избранницу. Он оплатил ей обучение в престижной американской стоматологической школе, оплатил лечение ее матери и купил для ее семьи элитный дом в Минске.
Источники американских СМИ, однако, позже сообщали, что Шуляк так никогда и не работала по профессии, а в рамках стоматологической сферы была способна выполнять лишь самые простые процедуры.
Несмотря на большое влияние Эпштейна и его состояние, для получения грин-карты Шуляк пришлось выйти замуж, или, вернее сказать, жениться*. Официальным партнером белоруски стала помощница финансиста по имени Дженнифер Калин, брак длился с 2013 по 2019 год.
Считается, что Эпштейн использовал такие браки, чтобы получать гражданство для девушек, которых он хотел оставить в стране, избегая при этом повышенного внимания в процессе получения гражданства.
Звонила Эпштейну накануне смерти.
Именно Шуляк последней общалась с финансистом незадолго до его смерти. Она находилась с ним в его частном самолете во время задержания, а позже поддерживала связь с Эпштейном, пока он находился в изоляторе.
Накануне его смерти (считается, что он совершил самоубийство, однако есть противники этой теории, утверждающие, что Эпштейна могли убить) Шуляк позвонила возлюбленному. Позже детали разговора разбирали правоохранительные органы, но ничего важного там не нашли.
Во время звонка, как сообщалось уже после смерти финансиста, Шуляк не заметила никаких изменений в состоянии Эпштейна. После известия о его кончине белоруска была сильно подавлена.
Шуляк в последние годы старательно избегает появления на публике. Несколько раз она попадала в объективы журналистов в центре Нью-Йорка, однако большую часть времени она ведет закрытый и довольно аскетичный образ жизни. Что довольно удивительно, учитывая то, какое наследство ей оставил возлюбленный.
Бриллианты, миллионы и частный остров: комментарий юриста.
Эпштейн, обвиненный в сексуальных преступлениях, за два дня до смерти подписал завещание, оставив своей девушке Карине Шуляк активов на 36 млн фунтов стерлингов (примерно 49 млн долларов) и частный остров Little Saint James в Карибском море (тот самый «остров Эпштейна», где проходили закрытые вечеринки).
Шуляк в рамках наследства досталась недвижимость в Нью-Йорке, Париже и Флориде, а также 33-каратное бриллиантовое кольцо, приобретенное «в преддверии брака».
Юрист Иван Соловьев, комментируя aif.ru наследство Шуляк, отметил, что у нее не было преград для его получения.
«Завещание, написанное в тюрьме, имеет место быть. При этом все завещания, которые были написаны до этого, могли признать недействительными. Тяжесть обвинения в том или ином преступлении при оставлении завещания не играет никакой роли. В России похожая система: не имеет значения, где именно находится человек при составлении завещания», — пояснил специалист.
Соловьев подчеркнул, что в случае принятия наследства при подобных обстоятельствах негативных последствий для самого получателя быть не может.
«Повлиять может только положительно в плане увеличения активов. С другой стороны, не исключена ситуация, что эти средства могли быть получены преступным путем, но пока не доказано обратное, Шуляк может всем пользоваться. Но, как я понимаю, претензий у правоохранительных органов нет», — добавил он.
Юрист напомнил, что во всех странах действует схожая система наследования: человек может только целиком принять наследство или полностью от него отказаться.
Кто такой Джеффри Эпштейн?
Джеффри Эпштейн — американский финансист и миллиардер. В 2008 году он признал вину в склонении к занятию проституцией и был осужден за изнасилование несовершеннолетней.
В 2019 году был повторно арестован за торговлю людьми и вовлечение их в проституцию и покончил с собой, не дожидаясь решения суда.
Эпштейн считается создателем сети по вовлечению в проституцию и сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних девушек, некоторых из которых он насиловал сам или продавал состоятельным клиентам. В файлах Эпштейна, которые продолжают публиковать в США, числятся имена многих именитых политиков и бизнесменов.
Среди них Билл Клинтон, Дональд Трамп, принц Эндрю, брат короля Великобритании Карла III, иллюзионист Дэвид Копперфильд, актеры Джон Керри и Дастин Хоффман, основатель Microsoft Билл Гейтс и другие.
Ранее модельное агентство из Краснодара опровергло связь с делом Эпштейна.
* движение ЛГБТ в России признано экстремистским и запрещено.