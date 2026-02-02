До середины недели в Башкирии ждут метели и гололед

В Башкирии в ближайшие дни обещают метели, снегопады и умеренную температуру. Прогноз погоды на 2, 3 и 4 февраля передали в Башгидрометцентре.
Понедельник начнется с метелей, умеренного ветра и гололеда. Температура воздуха днем составит −1,-6°.
Вторник, 2 февраля, пообещали гололед и умеренный ветер. Ночью температура воздуха будет −4,-9°, при прояснениях до −14°, днем 0,-5°.
В среду спрогнозировали −4,-9° ночью, при прояснениях −14,-19°, днем −2,-8°, местами −13,-18°.
