До середины недели в Башкирии ждут метели и гололед

В республике пообещали снегопады и температуру до −19 градусов.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии в ближайшие дни обещают метели, снегопады и умеренную температуру. Прогноз погоды на 2, 3 и 4 февраля передали в Башгидрометцентре.

Понедельник начнется с метелей, умеренного ветра и гололеда. Температура воздуха днем составит −1,-6°.

Вторник, 2 февраля, пообещали гололед и умеренный ветер. Ночью температура воздуха будет −4,-9°, при прояснениях до −14°, днем 0,-5°.

В среду спрогнозировали −4,-9° ночью, при прояснениях −14,-19°, днем −2,-8°, местами −13,-18°.

