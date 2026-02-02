Онищенко: Россия держит под контролем вирусы, способные вызвать мировую эпидемию

«Ничего страшного в этом нет. Оспа обезьян, мы её, когда ликвидировали натуральную оспу, сразу взяли на контроль. Это был 1980 год, я говорю мы, потому что я уже в этом участвовал. Диагностика у нас есть на эту болезнь», — подчеркнул академик.
Он уточнил, что при подтверждении диагноза пациента изолируют и вылечат, а самолёт с заражённым поставят на контроль.
«По линии Минздрава пройдёт информация. И этих людей возьмут на контроль, за ними будут наблюдать. Изолировать их не будут, но предупредят — если у вас какая-то температура, немедленно обращайтесь», — добавил Онищенко в беседе с РИА «Новости».
По его словам, передача вируса в самолёте могла произойти через туалет, а вот через пищу — крайне маловероятно.
Ранее Life.ru писал, что в Подмосковье подтвердили случай оспы обезьян. Мужчина с двумя высыпаниями на лице сначала принял их за простуду и пытался лечить кремом от герпеса, но температура поднялась до 40 градусов. Сейчас он получает симптоматическое лечение, общественных мест не посещал, угрозы для окружающих нет.
