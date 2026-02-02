Ричмонд
«Канализация перемерзла!»: жители Бодайбо уже четвертые сутки сидят без тепла и горячей воды

Жители Бодайбо жалуются на проблемы с трубами и канализациями из-за морозов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Утро 2 февраля для жителей Бодайбо началось с уже привычных морозов в квартирах и домах. 1300 человек уже четвертые сутки живут без отопления и горячей воды. В местном чате, где жители обмениваются информацией и помогают друг другу, появились сообщения о том, что в квартирах начали лопаться трубы, а в подвалах перемерзает канализация.

По словам местных жителей, в некоторых домах температура в квартирах уже опустилась до минусовых значений, и батареи не справляются с холодом.

— Перемерзла канализация, устранить проблемы смогут только весной или даже летом, — делится одна из пострадавших.

Губернатор Иркутской области в ночь на 2 февраля поручил проверить системы отопления во всех домах с централизованным водоснабжением, а также выполнить необходимые работы. Жилищная инспекция продолжает проверку домов на готовность к подключению. Сейчас 31 дом готов к приему тепла, четыре используют электрообогрев, а 11 нуждаются в ремонте.