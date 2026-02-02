Ричмонд
Слюсарь сообщил об отражении атаки дронов в двух районах Ростовской области

Средства ПВО России ночью обезвредили украинские БПЛА в небе над Миллеровским и Чертковским районами.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные в ночь с 1 на 2 февраля обезвредили украинские беспилотные летательные аппараты над территорией двух районов Ростовской области, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены БПЛА в Миллеровском и Чертковском районах», — написал он в своём Telegram-канале.

Губернатор отметил, что сведения о ранении людей и разрушениях инфраструктуры не поступали. Он подчеркнул, что информация будет уточняться.

Кроме того, Слюсарь предупредил, беспилотная опасность на территории Ростовской области сохраняется. Глава региона призвал жителей соблюдать осторожность.

Напомним, 1 февраля оперативный штаб Краснодарского края проинформировал, что в результате атаки вражеских беспилотных летательных аппаратов на Славянск-на-Кубани получили повреждения окна в нескольких квартирах многоквартирного дома. При ударе никто не пострадал.

Также сообщалось, что с 18:00 до 23:00 по московскому времени Вооружённые силы России нейтрализовали 23 беспилотника. Над Краснодарским краем были обезврежены 12 БПЛА, над Азовским морем — пять, над Белгородской областью — три. Ещё по одному дрону сбили над Ставропольским краем, Чечнёй и Чёрным морем.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше