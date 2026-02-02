Омичи лишились 68 млн рублей из-за мобильных мошенников

В 2026 году в Омской области зарегистрировали уже 206 хищений, совершенных с использованием IT-технологий. В прокуратуре региона рассказали, что общий материальный ущерб превысил 68 млн рублей.
Преступники продолжают использовать схему с вымышленным «безопасным» счетом. Ярким примером стал случай с местной жительницей, которой в декабре прошлого года позвонил лжесотрудник энергосбытовой компании. Незнакомец попросил продиктовать код из SMS. Затем другой аферист, назвавшийся представителем Центробанка, убедил омичку перевести 1,3 млн рублей через банкомат на спецсчет для сохранения денег. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
Специалисты напоминают, что сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не просят диктовать коды из сообщений или переводить средства. Понятие «безопасный счет» является вымыслом преступников.
