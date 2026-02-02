Омичи лишились 68 млн рублей из-за мобильных мошенников

Преступники продолжают использовать схему с вымышленным «безопасным» счетом. Ярким примером стал случай с местной жительницей, которой в декабре прошлого года позвонил лжесотрудник энергосбытовой компании. Незнакомец попросил продиктовать код из SMS. Затем другой аферист, назвавшийся представителем Центробанка, убедил омичку перевести 1,3 млн рублей через банкомат на спецсчет для сохранения денег. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.