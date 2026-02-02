Как молодёжь помогает пожилым жителям столицы зимой

Акции вроде «Таза Қазақстан» и «Добрые дела зимой» показывают, что забота о городе начинается с конкретных людей и их повседневных нужд. Для пожилых это — безопасность и комфорт, для молодёжи — возможность быть полезными и почувствовать личную ответственность за окружающее пространство.