Как молодёжь помогает пожилым жителям столицы зимой

В столичном жилом массиве Уркер в рамках экоакции «Таза Қазақстан» и инициативы «Добрые дела зимой» прошла уборка дворов пожилых жителей от снега и наледи. Акция была направлена на помощь тем, кому в зимний период особенно трудно самостоятельно справляться с повседневными бытовыми задачами, передает DKNews.kz.
Мероприятие организовал акимат района Нура совместно с волонтёрами Молодёжного ресурсного центра «Астана жастары».
Когда зима становится испытанием.
Зимние месяцы — непростое время для пожилых людей. Снег и гололёд во дворах и на подходах к домам создают дополнительные риски для здоровья и ограничивают передвижение. Именно поэтому подобные акции приобретают особую значимость в холодный сезон.
Волонтёры расчищали дворы, пешеходные дорожки и входы к домам, помогая сделать территорию безопасной и удобной для жителей.
Не разовая акция, а системная поддержка.
Как отмечают организаторы, помощь пожилым людям — это не только решение конкретных бытовых вопросов, но и часть более широкой работы по развитию культуры взаимопомощи.
Сотрудник акимата района Нура Руслан Сабитов подчеркнул, что такие мероприятия способствуют формированию уважительного отношения к старшему поколению и вовлечению молодёжи в общественно полезные инициативы. По его словам, именно через такие простые, но важные действия формируется активная гражданская позиция.
Слова благодарности от жителей.
Жители Уркера отмечают, что подобная помощь оказывается не впервые. По их словам, волонтёры приходят уже несколько лет подряд и всегда готовы поддержать в зимний период.
Пожилые жители подчёркивают, что самостоятельно справляться с уборкой снега становится всё сложнее, поэтому внимание и участие со стороны молодёжи и акимата имеют для них большое значение.
Почему такие акции важны.
Акции вроде «Таза Қазақстан» и «Добрые дела зимой» показывают, что забота о городе начинается с конкретных людей и их повседневных нужд. Для пожилых это — безопасность и комфорт, для молодёжи — возможность быть полезными и почувствовать личную ответственность за окружающее пространство.
Именно через такие инициативы формируется неравнодушное и сплочённое городское сообщество.