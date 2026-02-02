Бастрыкин взял на контроль дело о невыплате зарплат строителям в Копейске

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела о массовом нарушении трудовых прав в Челябинской области. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.
Поводом стало видеообращение работников строительной компании «СМУ-77», которые осенью прошлого года возводили объект в Копейске. По словам заявителей, после завершения работ руководство вынудило их расторгнуть трудовые договоры, не произведя окончательный расчёт.
Строители не получили заработную плату и компенсацию за неиспользованный отпуск, а их обращения в различные инстанции результатов не принесли.
Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального следственного управления Константину Правосудову доложить о ходе и результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.