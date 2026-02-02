В Одессе в небе были видны сразу четыре луны: вот что это было на самом деле

Необычное атмосферное явление наблюдали в Одессе в воскресенье 1 февраля. В небе были видны сразу четыре лунных диска, информирует ТСН.
Сообщается, что такое явление называется «парселена», оно возникает во время сильных морозов из-за преломления лунного света в находящихся в воздухе ледяных кристаллах. Таким образом в небе возникают «двойники» Луны. При этом настоящую Луну легко отличить по насыщенному жёлтому цвету в то время как её фантомы практически бесцветны.
Тем временем в ночь на понедельник, 2 февраля 2026 года, россияне могли насладиться незаурядным зрелищем — Снежной Луной. Что такое Снежная Луна и почему стоило посмотреть на это небесное шоу, читайте здесь на KP.RU.
Тем временем китайские ученые заявляют, что через несколько лет астероид 2024 YR4 буквально разнесет видимую сторону Луны, и нас ждет событие, подобного которому человечество не наблюдало никогда.
Накануне ученые оценили силу гигантских активных центров с обратной стороны Солнца после двух мощных взрывов.