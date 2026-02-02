В Одессе в небе были видны сразу четыре луны: вот что это было на самом деле

Сообщается, что такое явление называется «парселена», оно возникает во время сильных морозов из-за преломления лунного света в находящихся в воздухе ледяных кристаллах. Таким образом в небе возникают «двойники» Луны. При этом настоящую Луну легко отличить по насыщенному жёлтому цвету в то время как её фантомы практически бесцветны.