Дмитрий Дюжев приехал на съемки фильма в Братск

Дмитрий Дюжев прибыл в Братск для съемок нового художественного фильма. Режиссером картины является Андрей Паюков, также известный как предприниматель и общественник, а также депутат Думы города. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр Братска Александр Дубровин.
Дюжев исполняет одну из главных ролей в фильме, рабочее название которого «Однажды в Сибири». Хотя подробности сюжета пока остаются в секрете, актер уже успел выразить свое восхищение Братском.
— Очень он впечатлен нашим городом, его красотой и сибирским уютом, — отметил глава города.
А самое главное, что отмечает Дмитрий, ему понравились люди, которые при случайной встрече на улице рассказывают о своем городе.
