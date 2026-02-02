Дмитрий Дюжев приехал на съемки фильма в Братск

Дмитрий Дюжев прибыл в Братск для съемок нового художественного фильма. Режиссером картины является Андрей Паюков, также известный как предприниматель и общественник, а также депутат Думы города. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр Братска Александр Дубровин.