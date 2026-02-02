Еще по 130 долларов детям: сколько всего накопили молодые казахстанцы

В Казахстане действует программа «Национальный фонд — детям». В её рамках каждый несовершеннолетний гражданин страны получает часть инвестиционного дохода Нацфонда.
Ранее мы сообщали, что в 2026 году размер выплат составил 130,71 доллара. По данным Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), деньги получили 6 918 656 казахстанских детей.
Напомним, в первый год действия программы несовершеннолетние граждане получили по 100,52 доллара, а во второй год — по 129,38 доллара. Важно: деньги поступают на условные счета и являются целевыми требованиями до совершеннолетия ребенка.
В это время средства нельзя забрать, зато они постоянно инвестируются. Так, у ребенка, который получает выплаты от Нацфонда три года подряд, общая сумма инвестиционного дохода составила 9,95 доллара, а у тех, кто участвует в программе второй год, — 3,84 доллара. Те, кто получил выплаты впервые, имеют на счетах только основную сумму в размере 130,71 доллара.
По итогу суммы на условных счетах детей зависят от «стажа участия» в программе: один год — 130 долларов 71 цент; два года — 263 доллара 93 цента; три года — 370 долларов 56 центов.
Когда казахстанцу исполнится 18 лет, целевые требования переводятся на его личный счет и становятся целевыми выплатами. С этого момента их можно использовать на улучшение жилищных условий или оплату обучения.
Как рассказали в ЕНПФ, в 2026 году 356 613 гражданам Казахстана исполняется 18 лет — все они смогут забрать деньги.
Стоит отметить, что выплаты из Нацфонда получили и те казахстанцы, которым в текущем году исполнилось 18 лет до начисления целевых требований. Деньги им перечислили за 2025 год, когда они были несовершеннолетними.