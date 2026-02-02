Еще по 130 долларов детям: сколько всего накопили молодые казахстанцы

В это время средства нельзя забрать, зато они постоянно инвестируются. Так, у ребенка, который получает выплаты от Нацфонда три года подряд, общая сумма инвестиционного дохода составила 9,95 доллара, а у тех, кто участвует в программе второй год, — 3,84 доллара. Те, кто получил выплаты впервые, имеют на счетах только основную сумму в размере 130,71 доллара.