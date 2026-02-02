Оклад учителей в России могут увеличить до 70 процентов от общей зарплаты

Правительство России совместно с работодателями и профсоюзами рекомендовало установить долю гарантированного оклада в заработной плате работников сферы образования на уровне 70 процентов. Это касается как вновь принимаемых на работу, так и уже действующих педагогов, которым предлагается пересмотреть структуру дохода. Это следует из документов, с которыми 2 февраля ознакомилось РИА Новости.
Документы предписывают распределять средства на оплату труда таким образом, чтобы окладная часть составляла не менее 70 процентов. В материалах указано, что такое распределение направлено на повышение статуса и привлекательности педагогической профессии в России, снижение разрыва в заработной плате и развитие кадрового потенциала в этой области.
Кроме того, при ежегодной индексации зарплат в образовании рекомендуется направлять средства в первую очередь на увеличение именно окладной части, а не стимулирующих выплат. Инициатива призвана сделать доходы учителей более стабильными и предсказуемыми, передает РИА Новости.
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил изменить формат работы классных руководителей в школах, превратив их в наставников и освободив от преподавания учебных предметов. Соответствующие обращения он направил министру просвещения Сергею Кравцову и министру труда Антону Котякову. Какие обязанности хотят закрепить за классными руководителями и зачем это нужно — в материале «Вечерней Москвы».