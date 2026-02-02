Оклад учителей в России могут увеличить до 70 процентов от общей зарплаты

Документы предписывают распределять средства на оплату труда таким образом, чтобы окладная часть составляла не менее 70 процентов. В материалах указано, что такое распределение направлено на повышение статуса и привлекательности педагогической профессии в России, снижение разрыва в заработной плате и развитие кадрового потенциала в этой области.