Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Диетолог Кованова сказала, кому пельмени строго противопоказаны

При ряде заболеваний пельмени категорически противопоказаны. Для кого это блюдо под запретом, рассказала диетолог Кованова.

Источник: Аргументы и факты

Пельмени входят в список запрещенных продуктов для людей с лишним весом, отметила в разговоре с aif.ru диетолог, нутрициолог София Кованова.

«Пельмени не являются полезной едой для всех. Это блюдо следует полностью исключить при лишнем весе. Пельмени не стоит употреблять людям с диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, проблемами с желчным пузырем», — объяснила эксперт.

По ее словам, здоровому человеку без лишнего веса пельмени можно употреблять не чаще двух раз в неделю. При этом порция не должна превышать 200 граммов, это 8−12 штук. Съесть пельмени можно на обед, в качестве ужина они исключены.