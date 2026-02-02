Диетолог Кованова сказала, кому пельмени строго противопоказаны

Пельмени входят в список запрещенных продуктов для людей с лишним весом, отметила в разговоре с aif.ru диетолог, нутрициолог София Кованова.
«Пельмени не являются полезной едой для всех. Это блюдо следует полностью исключить при лишнем весе. Пельмени не стоит употреблять людям с диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, проблемами с желчным пузырем», — объяснила эксперт.
По ее словам, здоровому человеку без лишнего веса пельмени можно употреблять не чаще двух раз в неделю. При этом порция не должна превышать 200 граммов, это 8−12 штук. Съесть пельмени можно на обед, в качестве ужина они исключены.