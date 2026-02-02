Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спасатели эвакуировали двух собак с оторвавшейся льдины в бухте Раковой

Камчатские спасатели сняли двух собак с дрейфующей льдины в бухте Раковой.

Источник: © РИА Новости

П. -КАМЧАТСКИЙ, 2 фев — РИА Новости. Спасатели МЧС России эвакуировали двух собак, которые в течение двух дней находились на оторвавшейся льдине в бухте Раковой в Петропавловске-Камчатском, сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.

«На помощь четвероногим отправилась дежурная смена поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Камчатскому краю. Пушистики находились в 250 метрах от берега», — проинформировало ведомство в МАХ.

Было принято решение обратиться к мимо проходящему военному буксиру, рассказали в ГУ МЧС. Спасатель в гидрокостюме спустился на льдину и с помощью верёвки поднял животных на борт судна.

Как уточнили в ведомстве, сигнал о животных поступил от очевидцев 2 февраля. После спасения собак обогрели, накормили и отпустили на берегу. Помощь ветеринара им не потребовалась.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше