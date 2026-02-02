Спасатели эвакуировали двух собак с оторвавшейся льдины в бухте Раковой

П. -КАМЧАТСКИЙ, 2 фев — РИА Новости. Спасатели МЧС России эвакуировали двух собак, которые в течение двух дней находились на оторвавшейся льдине в бухте Раковой в Петропавловске-Камчатском, сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.