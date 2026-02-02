NASA проведёт генеральную репетицию полёта к Луне миссии Artemis II

Напомним, что программа «Артемида» была анонсирована администрацией Дональда Трампа в 2019 году с первоначальным планом высадки на Луну к 2024 году. Однако сроки неоднократно сдвигались, и первый в XXI веке пилотируемый полёт к Луне в рамках миссии Artemis II запланирован на первые месяцы 2026 года.
Ранее сообщалось, что NASA совместно с компанией Axiom Space планирует пятую туристическую миссию на Международную космическую станцию. Запуск миссии Axiom-5 предварительно намечен на январь 2027 года из Космического центра имени Кеннеди во Флориде.
