NASA проведёт генеральную репетицию полёта к Луне миссии Artemis II

На космодроме на мысе Канаверал во Флориде 2 февраля состоится генеральная репетиция запуска американской пилотируемой лунной миссии Artemis II. Как сообщает NASA, в ходе испытаний будет проведена полная заправка криогенным топливом уже установленной на стартовом столе сверхтяжёлой ракеты SLS, проверка всех систем ракетно-космического комплекса и наземной инфраструктуры, а также отработка предстартовых процедур с последующим сливом топлива. Экипаж на борту корабля Orion во время этих тестов находиться не будет.

Источник: Life.ru

Напомним, что программа «Артемида» была анонсирована администрацией Дональда Трампа в 2019 году с первоначальным планом высадки на Луну к 2024 году. Однако сроки неоднократно сдвигались, и первый в XXI веке пилотируемый полёт к Луне в рамках миссии Artemis II запланирован на первые месяцы 2026 года.

Ранее сообщалось, что NASA совместно с компанией Axiom Space планирует пятую туристическую миссию на Международную космическую станцию. Запуск миссии Axiom-5 предварительно намечен на январь 2027 года из Космического центра имени Кеннеди во Флориде.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

