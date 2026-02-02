NASA проведёт генеральную репетицию полёта к Луне миссии Artemis II

На космодроме на мысе Канаверал во Флориде 2 февраля состоится генеральная репетиция запуска американской пилотируемой лунной миссии Artemis II. Как сообщает NASA, в ходе испытаний будет проведена полная заправка криогенным топливом уже установленной на стартовом столе сверхтяжёлой ракеты SLS, проверка всех систем ракетно-космического комплекса и наземной инфраструктуры, а также отработка предстартовых процедур с последующим сливом топлива. Экипаж на борту корабля Orion во время этих тестов находиться не будет.