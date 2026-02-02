Как проходит трудовая занятость осужденных в Казахстане

В настоящее время в учреждениях УИС особое внимание уделяется трудоустройству осужденных, передает медиапортал Polisia.kz.
«Отсутствие профессии и стабильного дохода после освобождения часто становится причиной повторных правонарушений. Именно поэтому в системе исполнения наказаний последовательно развиваются механизмы трудовой занятости и профессионального обучения», — говорится в публикации.
Выяснилось, что такая работа ведется при участии республиканского государственного предприятия «Еңбек», подведомственного Министерству внутренних дел.
«На сегодняшний день на территории учреждений открыто порядка 130 предприятий. Это ИП и ТОО, то есть бизнес, который организовал производства в сфере деревообработки, металлообработки, а также производства малых архитектурных фигур. Кроме того, нами открыты производства молока для внутренних нужд, налажено производство соков и хлебобулочных изделий, имеется пекарня», — рассказал директор РГП «Еңбек» Ермек Шурманов.
Также стало известно, что в Казахстане функционируют 78 учреждений уголовно-исполнительной системы, в том числе 16 следственных изоляторов. Всего в них насчитывается порядка 23 тыс. трудоспособных осужденных. Из них более 18 тыс. уже вовлечены в трудовую деятельность.
«На территории учреждений УИС налажено разнообразное производство. Выпускаются изделия от сувениров и посуды до конструкций для детских и игровых площадок. Развито швейное производство: изготавливаются различные виды одежды как для государственных структур, так и для граждан. Производятся строительные материалы — шлакоблоки, кирпичи, газоблоки. Широко развито производство мебели. Также имеются теплицы, в которых выращиваются овощи. Кроме того, создан ангар для сборки дронов», — перечислили в ведомстве разнообразную занятость осужденных.
