Как проходит трудовая занятость осужденных в Казахстане

«На территории учреждений УИС налажено разнообразное производство. Выпускаются изделия от сувениров и посуды до конструкций для детских и игровых площадок. Развито швейное производство: изготавливаются различные виды одежды как для государственных структур, так и для граждан. Производятся строительные материалы — шлакоблоки, кирпичи, газоблоки. Широко развито производство мебели. Также имеются теплицы, в которых выращиваются овощи. Кроме того, создан ангар для сборки дронов», — перечислили в ведомстве разнообразную занятость осужденных.