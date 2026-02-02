Ричмонд
Синоптик рассказала, когда в Москве начнут ослабевать морозы

РИА Новости: морозы в Москве начнут ослабевать в середине следующей недели.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Морозы в Москве начнут ослабевать в середине следующей недели, но температура всё равно останется ниже нормы, сообщила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

«В начале недели, 2−3 февраля, у нас облачная погода, небольшой снег, ночью −18, −23, и днем минус −12, −17, северо-западный ветер 4−9 метра в секунду», — сказала Макарова.

В среду характер погоды существенно не изменится, морозы начнут ослабевать, но температура всё равно останется ниже нормы, отметила она.

«Минус 15, −20 ночью и −8, −13 днем», — добавила синоптик.