Синоптик рассказала, когда в Москве начнут ослабевать морозы

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Морозы в Москве начнут ослабевать в середине следующей недели, но температура всё равно останется ниже нормы, сообщила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.
«В начале недели, 2−3 февраля, у нас облачная погода, небольшой снег, ночью −18, −23, и днем минус −12, −17, северо-западный ветер 4−9 метра в секунду», — сказала Макарова.
В среду характер погоды существенно не изменится, морозы начнут ослабевать, но температура всё равно останется ниже нормы, отметила она.
«Минус 15, −20 ночью и −8, −13 днем», — добавила синоптик.