В Омске вырос материнский капитал

Так, размер капитала на первого ребенка после индексации вырос до 728 921,9 рубля. Доплата за рождение в семье второго ребенка после получения сертификата за первенца увеличена до 234 321,27 рубля. Таким образом, сумма маткапитала за двух детей становится все ближе к миллиону рублей.