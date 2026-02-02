В Омске вырос материнский капитал

В Омской области 78 тысячам семей с 1 февраля 2026 года проиндексировали материнский капитал.
Как рассказали в отделении Соцфонда России по Омской области, суммы проиндексировали на 5,6%.
Так, размер капитала на первого ребенка после индексации вырос до 728 921,9 рубля. Доплата за рождение в семье второго ребенка после получения сертификата за первенца увеличена до 234 321,27 рубля. Таким образом, сумма маткапитала за двух детей становится все ближе к миллиону рублей.
Родители, сохранившие часть капитала, также получили увеличение суммы материнского капитала. Если после всех распоряжений у семьи осталось, например, 100 тысяч рублей, после индексации она составляет 105,6 тысячи рублей.
В омском Соцфонде добавили, что в 2025 году владельцами сертификатов на материнский капитал стали 7 756 семей. В общей сложности, в полном объеме или частично средства материнского капитала есть у 78 тысяч омских семей.