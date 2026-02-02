Военнослужащий Антон Таскаев из Слюдянки героически погиб в зоне СВО

Военнослужащий Антон Таскаев из Слюдянки героически погиб в зоне специальной военной операции. Как стало известно КП-Иркутск от пресс-службы городской администрации, боец родился 8 июля 2003 года.
— Прощание с защитником Отечества состоится во вторник 3 февраля 2026 года, — уточняется в сообщении.
Родные и друзья соберутся провести в последний путь своего героя в 12:00 в Свято-Никольском храме города Слюдянки. Антон Таскаев будет похоронен с воинскими почестями на Аллее Героев в пади Талая.
Ранее КП-Иркутск рассказывала, что боец Александр Бархатов из Жигаловского района погиб в зоне СВО. Мужчину проводили в последний путь 30 января. Александр работал в лесу в качестве вальщика, на пилораме.