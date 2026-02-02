Поставки из России в США медприборов возросли в разы: что закупает Вашингтон

Американцы в ноябре 2025 года существенно нарастили поставки российских медицинских приборов. Так, объемы закупок увеличились в четыре раза. Нынешний оборот стал рекордным за три с половиной года. Об этом свидетельствуют данные статслужбы США.
В ноябре 2025 года стоимость поставок приборов для медицины составила 216,7 тысячи долларов. Американцы также активно закупали российские системы для ветеринарии.
Наиболее популярными товарами в этой сфере стали комплекты электродиагностического оборудования и комплектующие к ним. США также активно закупали у РФ стоматологические инструменты и устройства.
