В документах по делу Эпштейна нашли переписку с обсуждением Зеленского

Новые документы по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, опубликованные Минюстом США, содержат обсуждения украинских выборов и личности Владимира Зеленского. В переписках, датированных 2019 годом, высказывались сомнения в способности новоизбранного президента управлять страной. Об этом говорится в новых документах по его делу, опубликованных министерством юстиции США.
В одном из сообщений неизвестный автор отмечал неприязнь России к действующему на тот момент президенту Украины Петру Порошенко, видя в этом потенциал для урегулирования конфликта, но скептически оценивал преемника.
— Но я понятия не имею, способен ли он (Зеленский — прим. «ВМ») управлять страной, — сказано в письме.
Согласно материалам, сам Эпштейн интересовался политикой на Украине, рекомендовал собеседникам следить за деятельностью Зеленского и парламента, а также упоминал тему коррупции. Летом 2019 года он даже планировал поездку в страну сразу после победы Зеленского на выборах. Публикация документов является частью продолжающегося расследования деятельности скандального финансиста.
Минюст Соединенных Штатов опубликовал почти три миллиона страниц документов по делу Эпштейна, а также тысячи видео и изображений. В файлах упоминаются известные личности, включая американского президента Дональда Трампа, бывшего президента Билла Клинтона, бизнесменов Билла Гейтса и Илона Маска.