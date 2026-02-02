Солнце взбесилось: астроном объяснил причину и последствия мощных вспышек

После почти двухнедельного затишья, наблюдавшегося с 21 января на Солнце, наша звезда внезапно и мощно «проснулась». Сначала ученые зафиксировали серию вспышек класса М, а затем произошло событие высшего порядка — уже вторая в 2026 году вспышка класса X. Означает ли это, что спокойный период закончился и что ждет Землю? На эти вопросы aif.ru ответил астроном, популяризатор науки Александр Киселев.