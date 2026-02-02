Солнце взбесилось: астроном объяснил причину и последствия мощных вспышек

После почти двухнедельного затишья, наблюдавшегося с 21 января на Солнце, наша звезда внезапно и мощно «проснулась». Сначала ученые зафиксировали серию вспышек класса М, а затем произошло событие высшего порядка — уже вторая в 2026 году вспышка класса X. Означает ли это, что спокойный период закончился и что ждет Землю? На эти вопросы aif.ru ответил астроном, популяризатор науки Александр Киселев.
Не аномалия, а ритм звезды: почему Солнце снова «стреляет».
Период аномального спокойствия на Солнце, когда почти пропали темные пятна, сменился резкой вспышкой активности. Три события класса М за утро и мощный выброс класса X заставили многих говорить о непредсказуемости звезды. Однако эксперт успокаивает: в этом нет ничего сверхъестественного.
«Самая очевидная причина возобновления вспышек — естественный солнечный цикл. Солнце никогда не было и не может быть постоянно спокойным. То, что ученые назвали “неожиданным сломом тренда”, не означает, что вспышки — это аномалия. Это говорит о нелинейности и слабой предсказуемости поведения Солнца в краткосрочной перспективе», — отмечает Александр Киселев.
По словам астронома, источником вспышек являются солнечные пятна — области с мощным магнитным полем. Во время затишья они никуда не делись, а просто развивались на невидимой с Земли стороне или накапливали энергию.
«Период затишья с 21 января был временным. Солнце продолжало вращаться, на видимую с Земли сторону могли выйти новые солнечные пятна, или же старые могли накопить достаточно энергии для новых вспышек. Внезапное появление сразу трех вспышек класса М говорит о том, что одна или несколько таких областей достигли критической фазы своего развития», — уточнил Киселев.
Последствия для планеты: от красоты до проблем.
Чем же грозит Земле эта внезапная активность? Последствия будут разнонаправленными — от восхитительных зрелищ до технических сбоев. Как объяснил эксперт, самым заметным и красивым эффектом станут полярные сияния, которые могут опуститься до более низких широт, чем обычно.
Но есть и серьезные риски. Мощные выбросы солнечной плазмы, достигая Земли, вызывают геомагнитные бури. Они буквально «взбалтывают» магнитосферу планеты, что ведет к целому ряду технических проблем.
«Из-за геомагнитной бури, вызванной солнечными вспышками, изменится плотность и температура верхних слоев атмосферы (термосферы), что увеличит торможение для низкоорбитальных спутников, поэтому потребуется коррекция их орбит. Кроме того, повышенный радиационный фон может повредить электронику», — объяснил Киселев.
Особую опасность представляют сбои в связи и навигации. «Геомагнитная буря вызывает сильные возмущения в ионосфере по всей планете, что приводит к длительным и масштабным сбоям в связи и навигации», — обратил внимание астроном.
А как же здоровье? Кому стоит беспокоиться из-за магнитных бурь.
Этот вопрос всегда волнует людей больше всего. Многие связывают ухудшение самочувствия с солнечной активностью. Александр Киселев отделил реальные риски от мифов.
«Большинство здоровых людей не ощутят геомагнитные бури. Но есть потенциальная группа риска — это люди с хроническими сердечно-сосудистыми и нервными заболеваниями, а также те, чья профессиональная деятельность связана с высокой концентрацией внимания и управлением сложной техникой», — заявил он.
При этом эксперт упомянул и важный психологический аспект — эффект ноцебо.
«Нельзя исключать и эффект ноцебо: у впечатлительных может появиться тревожное состояние, которое само по себе способно провоцировать ухудшение самочувствия, имитирующее симптомы “магнитной бури”», — добавил Киселев.
Ждать ли новых сюрпризов от звезды?
Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН, которая первой сообщила о возобновлении активности, продолжает внимательно следить за Солнцем. Текущие события ясно показывают, что звезда вступила в активную фазу своего 11-летнего цикла, и тренд на рост числа вспышек, вероятно, продолжится.
Хотя на Земле, за исключением возможных полярных сияний и технических корректировок, последствия пока малозаметны для обывателя, ученые подчеркивают важность мониторинга. Современная цивилизация, зависящая от спутниковой навигации, связи и энергосетей, стала более уязвима к капризам космической погоды. Внезапное пробуждение Солнца — это не повод для паники, а напоминание о могуществе природных сил и важности науки, которая помогает нам к ним адаптироваться.