В Омске покажут спектакль с Евгением Мироновым

В Омск приедет народный артист России Евгений Миронов. Он примет участие в спектакле «Русский крест» (16+) по одноимённой пьесе Николая Мельникова. Его покажут в субботу, 18 апреля, в Музыкальном театре. Начало в 19:00.
«По задумке режиссёра Марины Брусникиной в концерте поэзия в прочтении Евгения Миронова соединяется с авторской электронной музыкой Николая Попова и народным звучанием фольклорного ансамбля “Комонь”, — гласит описание постановки. Стоимость билетов варьируется от 2 до 10 тысяч рублей.
Отметим, что спектакль должны были показать в Омске ещё 29 марта 2023 года в Концертном зале. Однако мероприятие внезапно отменили и зрителям стали возвращать деньги за билеты. Тогда организаторы обещали вернуться в город год спустя, но приезд в итоге задержался на три.