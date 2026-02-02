Ричмонд
В Омске покажут спектакль с Евгением Мироновым

Изначально постановка должна была приехать в город ещё в марте 2023 года.

Источник: Om1 Омск

В Омск приедет народный артист России Евгений Миронов. Он примет участие в спектакле «Русский крест» (16+) по одноимённой пьесе Николая Мельникова. Его покажут в субботу, 18 апреля, в Музыкальном театре. Начало в 19:00.

«По задумке режиссёра Марины Брусникиной в концерте поэзия в прочтении Евгения Миронова соединяется с авторской электронной музыкой Николая Попова и народным звучанием фольклорного ансамбля “Комонь”, — гласит описание постановки. Стоимость билетов варьируется от 2 до 10 тысяч рублей.

Отметим, что спектакль должны были показать в Омске ещё 29 марта 2023 года в Концертном зале. Однако мероприятие внезапно отменили и зрителям стали возвращать деньги за билеты. Тогда организаторы обещали вернуться в город год спустя, но приезд в итоге задержался на три.