МО РФ: российские штурмовики освобождали село Зелёное в густом тумане

Российские военные при штурме населённого пункта Зелёное в Харьковской области воспользовались густым туманом, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что туман стал естественной маскировкой.
«Российские штурмовики воспользовались резким изменением погодных условий. Потепление, высокая влажность и поднявшийся туман не позволяли активно работать вражеским беспилотникам, это также послужило естественной маскировкой при штурме позиций противника», — говорится в сообщении.
В МО отметили, что в настоящее время военнослужащие российской группировки войск «Север» продолжают расширять буферную зону безопасности.
«Главная цель — не дать противнику возможностей обстреливать и атаковать ударными дронами территории приграничных регионов», — подчеркнули в ведомстве.
Населённый пункт был освобождён силами девятого мотострелкового полка 11-го армейского корпуса группировки войск «Север». В МО рассказали, что перед основным этапом штурмовых действий была использована артиллерия. Кроме того, значительный вклад внесли подразделения войск беспилотных систем 18-й мотострелковой дивизии.
Накануне в Минобороны РФ заявили об освобождении села Зелёное. Помимо этого, ВС РФ освободили населённый пункт Сухецкое в Донецкой народной республике.
В субботу стало известно, что российские военнослужащие освободили Торецкое в ДНР и Петровку в Запорожской области.