МО РФ: российские штурмовики освобождали село Зелёное в густом тумане

Населённый пункт был освобождён силами девятого мотострелкового полка 11-го армейского корпуса группировки войск «Север». В МО рассказали, что перед основным этапом штурмовых действий была использована артиллерия. Кроме того, значительный вклад внесли подразделения войск беспилотных систем 18-й мотострелковой дивизии.