В Омске взлетели цены на овощи: что подорожало

ОМСК, 2 февраля, ФедералПресс. Стоимость овощей в Омской области значительно выросла в течение января. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного мониторинга сервиса «Аймониторинг».

Согласно подсчету аналитиков, наиболее заметное подорожание коснулось основных видов овощей. Лидером роста стала белокочанная капуста, цена на которую увеличилась на 9,4%. На втором месте морковь, подорожавшая на 8%. Также значительно, на 5,7%, выросла стоимость картофеля. В списке подорожавших товаров также значатся репчатый лук (плюс 3,4%), яблоки (плюс 4,1%) и баранина (плюс 4,8%).

Однако на некоторые продукты питания цены, напротив, снизились. Незначительно подешевели вареная и полукопченая колбаса, сливочное масло, куриные яйца, хлеб и гречневая крупа.

Отдельно отмечается подорожание алкогольной продукции в регионе, средняя цена на которую с начала года выросла на 3,3%.

Напомним, что на Ямале базовые продукты первой необходимости существенно подорожали. В некоторых районах округа теперь буханка хлеба может стоить больше ста рублей.