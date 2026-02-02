В Омске взлетели цены на овощи: что подорожало

Согласно подсчету аналитиков, наиболее заметное подорожание коснулось основных видов овощей. Лидером роста стала белокочанная капуста, цена на которую увеличилась на 9,4%. На втором месте морковь, подорожавшая на 8%. Также значительно, на 5,7%, выросла стоимость картофеля. В списке подорожавших товаров также значатся репчатый лук (плюс 3,4%), яблоки (плюс 4,1%) и баранина (плюс 4,8%).