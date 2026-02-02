Ричмонд
Пять аэропортов России открыли после ограничений утром 2 февраля

Росавиация отменила временные ограничения на полёты для гражданских самолётов для пяти аэропортов в Краснодарском крае и на Кавказе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Аэропорты Краснодар (Пашковский), Геленджик, Грозный (Северный), Владикавказ (Беслан) и Магас начали работать в штатном режиме.

Как отметили в пресс-службе Росавиации, временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов были необходимы, чтобы обеспечить безопасность полётов.

Напомним, Росавиация ввела временные ограничения на работу сразу трёх аэропортов на Северном Кавказе вечером 1 февраля. За несколько часов до этого закрыли воздушные гавани в Краснодарском крае.

