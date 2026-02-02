Трамп пошутил о включении Венесуэлы, Канады и Гренландии в состав США

Президент США Дональд Трамп в ходе неформального приема в шутливой форме обсудил возможное расширение территории страны. По его словам, Канада могла бы стать 51-м штатом, Гренландия — 52-м, а Венесуэла — 53-м. Об этом сообщила газета The Washington Post.
— Я никогда не собирался делать Гренландию 51-м штатом. Я хочу сделать Канаду 51-м штатом. Гренландия станет 52-м штатом. Венесуэла может стать 53-м, — заявил Трамп на приеме в Вашингтоне 30 января.
Саркастично комментируя свою старую идею покупки Гренландии, он добавил, что, возможно, отвлечется, чтобы лично проконтролировать вторжение, но тут же оговорился.
— Мы не будем вторгаться в Гренландию. Мы просто ее купим, — добавил американский лидер.
Президент также в шутку пригрозил судом будущему главе ФРС, если тот не станет снижать ставку. В беседе с журналистами после мероприятия Трамп пояснил, что многое из сказанного было «шуткой» и «вечером комедии», говорится в статье.
1 февраля Трамп заявил о начале переговоров по Гренландии и выразил надежду на достижение выгодной сделки для Вашингтона и Европы.