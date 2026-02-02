Ричмонд
Трамп пошутил о включении Венесуэлы, Канады и Гренландии в состав США

Президент США Дональд Трамп в ходе неформального приема в шутливой форме обсудил возможное расширение территории страны. По его словам, Канада могла бы стать 51-м штатом, Гренландия — 52-м, а Венесуэла — 53-м. Об этом сообщила газета The Washington Post.

— Я никогда не собирался делать Гренландию 51-м штатом. Я хочу сделать Канаду 51-м штатом. Гренландия станет 52-м штатом. Венесуэла может стать 53-м, — заявил Трамп на приеме в Вашингтоне 30 января.

Саркастично комментируя свою старую идею покупки Гренландии, он добавил, что, возможно, отвлечется, чтобы лично проконтролировать вторжение, но тут же оговорился.

— Мы не будем вторгаться в Гренландию. Мы просто ее купим, — добавил американский лидер.

Президент также в шутку пригрозил судом будущему главе ФРС, если тот не станет снижать ставку. В беседе с журналистами после мероприятия Трамп пояснил, что многое из сказанного было «шуткой» и «вечером комедии», говорится в статье.

1 февраля Трамп заявил о начале переговоров по Гренландии и выразил надежду на достижение выгодной сделки для Вашингтона и Европы.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
