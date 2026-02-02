Апокалипсис в феврале: синоптик предупредил о снегопадах и сильных морозах

После январских морозов и снегопадов москвичи рассчитывают на передышку в феврале. Но каким на самом деле будет последний зимний месяц и каковы прогнозы синоптиков, узнал корреспондент aif.ru у экспертов.
Морозы возвращаются после «Кристин».
На европейскую часть России обрушился циклон «Кристин», принесший обильные снегопады. По словам главы прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, пик циклона уже пройден, и на смену теплой снежной погоде придут морозы.
«Он сначала отметился в Крыму сильными осадками, потом обильные снегопады прошли в Воронежской, Пензенской, Тамбовской областях, Татарстане. Этот циклон обширный, мощный, но пик своего развития он прошёл. После снегопадов придут морозы, к середине следующей недели практически всю европейскую территорию России заморозит», — отметил синоптик.
Температурные рекорды со знаком минус.
Уже в первые дни февраля в столичном регионе столбик термометра опустится до −15… −20 градусов.
«Температура начнет понижаться 4−5 февраля, возможно уже до −25 градусов, а на востоке области — до 30 градусов мороза», — дал прогноз Шувалов.
Кратковременная передышка и новые снегопады.
В начале февраля ожидается небольшая передышка от снегопадов.
«В первую неделю февраля до четверга будет преимущественно без осадков. 6- 7 февраля с юго-запада опять будет подниматься фронтальная зона, повышается вероятность снегопадов, а морозы ослабеют», — предупредил синоптик.
Февраль будет холоднее обычного.
Как отметил синоптик Шувалов, февраль ожидается холодным.
«Февраль будет холодный, температура будет ниже нормы приблизительно на 2−3 градуса», — подчеркнул синоптик.
Судя по прогнозу, рассчитывать на мягкий февраль не приходится. При планировании поездок и прогулок нужно учитывать и морозы, и возможные снегопады.