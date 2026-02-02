Апокалипсис в феврале: синоптик предупредил о снегопадах и сильных морозах

«Он сначала отметился в Крыму сильными осадками, потом обильные снегопады прошли в Воронежской, Пензенской, Тамбовской областях, Татарстане. Этот циклон обширный, мощный, но пик своего развития он прошёл. После снегопадов придут морозы, к середине следующей недели практически всю европейскую территорию России заморозит», — отметил синоптик.