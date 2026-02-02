Ричмонд
Трамп заявил о планах реконструкции Кеннеди-центра

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует закрыть концертную площадку в Вашингтоне, ремонт Трамп-Кеннеди-центра продлится около двух лет.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что планирует закрыть на модернизацию основную концертную площадку американской столицы, по его словам, ремонт Трамп-Кеннеди-центра продлится около двух лет.

«Я пришёл к выводу, что самый быстрый способ вывести Трамп-Кеннеди-центр на высочайший уровень успеха, красоты и величия — это примерно на два года прекратить развлекательную деятельность, запланировав торжественное повторное открытие», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

По его словам, центр будет временно закрыт в июле текущего 2026 года.

«Это важное решение, принятое с учётом мнений многих высокоуважаемых экспертов, позволит превратить уставший, изношенный и обветшавший центр — учреждение, которое на протяжении многих лет находилось в плохом состоянии как в финансовом, так и в структурном плане — в первоклассную мировую цитадель искусства, музыки и развлечений, гораздо лучше, чем когда-либо прежде», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует реконструировать общественные поля для гольфа в Вашингтоне, использовав для этого объемы земли, оставшейся после перестройки Восточного крыла Белого дома.

