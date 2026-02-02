В Иркутске с 15 февраля вырастет стоимость проезда на маршруте № 4к

В администрации напомнили, что по закону коммерческие перевозчики могут самостоятельно устанавливать новые тарифы на проезд, сообщив об этом в администрацию. Недавно в Иркутске уже выросла стоимость проезда на маршруте № 13, который едет через предместье Марата и маршруте № 37.