В Иркутске с 15 февраля вырастет стоимость проезда на маршруте № 4к

В Иркутске с 15 февраля 2026 года вырастет стоимость проезда на муниципальном маршруте № 4к. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе городской администрации, об изменениях их уведомили коммерческие перевозчики.
— За одну поездку на автобусе № 4к, который идет от Центрального рынка через предместье Рабочее и Копай до улицы Пискунова, нужно будет заплатить 50 рублей, — пояснили перевозчики.
В администрации напомнили, что по закону коммерческие перевозчики могут самостоятельно устанавливать новые тарифы на проезд, сообщив об этом в администрацию. Недавно в Иркутске уже выросла стоимость проезда на маршруте № 13, который едет через предместье Марата и маршруте № 37.
Ранее КП-Иркутск рассказывала, что за неделю на дорогах Приангарья один человек погиб, еще 49 — пострадали.