Турция вмешается в конфликт между США и Ираном: Эрдоган обсудит с кабмином возможный удар по Тегерану

Ситуация вокруг Ирана ежедневно накаляется из-за резких заявлений со стороны властей США. Американцы уже направили к Тегерану свои силы. В связи с эскалацией в регионе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен обсудить с членами правительства возможный удар США по Ирану. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.