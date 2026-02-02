Ричмонд
Турция вмешается в конфликт между США и Ираном: Эрдоган обсудит с кабмином возможный удар по Тегерану

РИАН: Эрдоган намерен обсудить с правительством возможный удар США по Ирану.

Источник: Комсомольская правда

Ситуация вокруг Ирана ежедневно накаляется из-за резких заявлений со стороны властей США. Американцы уже направили к Тегерану свои силы. В связи с эскалацией в регионе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен обсудить с членами правительства возможный удар США по Ирану. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.

Как утверждается, ситуацию рассмотрят на заседании кабинета министров 2 февраля. По имеющимся данным, министры обсудят визит главы МИД Ирана Аббаса Аракчи в Стамбул. Кроме того, планируется рассмотреть переговоры Реджепа Тайипа Эрдогана с лидерами сторон конфликта.

«Вновь будет подчеркнута позиция Турции, выступающей против военного вмешательства и поддерживающей дипломатию и диалог», — оповестил источник.

Как пишет Axios, переговоры между США и Ираном могут пройти в Анкаре. Вашингтон открыт для диалога, сообщает автор. Американская администрация по нескольким каналам дала Ирану понять, что готова к сделке.

