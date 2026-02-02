Оспа обезьян уже в России: кому и чем грозит новый вирус

У пациента из Домодедовской больницы, по сообщениям СМИ, подтвердился диагноз «оспа обезьян». Эта новость мгновенно взволновала общественность, напомнив о недавней пандемии. Стоит ли готовиться к новому витку ограничений и насколько велика угроза для России? На эти вопросы в эксклюзивном интервью для aif.ru ответил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.
Первое правило: не паниковать.
Информация о случае подозрения на оспу обезьян — повод для повышенного внимания медиков, но не для общественной тревоги.
В настоящее время управление Роспотребнадзора по Московской области проводит полное санитарно-эпидемиологическое расследование. Все контактные лица будут выявлены и взяты под наблюдение. Это стандартная и отработанная процедура для подобных ситуаций.
Почему оспа обезьян — не COVID-19? Главное — в путях передачи.
Основная причина, по которой вирусологи исключают повторение сценария с коронавирусом, кроется в механизме распространения оспы обезьян. Это заболевание не разлетится по стране, а вирус не будет угрожать при посещении магазина и поездке на метро.
«Что касается вируса оспы обезьян, то риски возникновения пандемии очень малы. Это заболевание передаётся воздушно-капельным путём при длительном личном контакте. То есть, под наибольшей угрозой находятся какие-то тесно взаимодействующие сообщества, например, могут заболеть члены одной семьи. Подчеркну, что люди должны тесно взаимодействовать на протяжении долгого времени, чтобы от больного передалось здоровому», — детально объяснил вирусолог Алексей Аграновский.
Таким образом, вирус требует для своей передачи действительно тесного и продолжительного общения. Он не обладает высокой заразностью, характерной для гриппа или COVID-19. Заразиться можно через непосредственный контакт с кожными поражениями больного, его биологическими жидкостями (например, слюной при длительном разговоре лицом к лицу), а также через загрязненные предметы (постельное белье, полотенца).
Узнать врага в лицо: симптомы оспы обезьян.
Что же это за заболевание? Оспа обезьян (также известная как Mpox) — это вирусная инфекция, вызываемая вирусом рода Orthopoxvirus. Первое название, оспа обезьян, заболевание получило, поскольку вирус был впервые обнаружен и выделен из крови лабораторных приматов в 1958 году.
Клиническая картина этого вируса достаточно характерна.
«Оспа обезьян — это очень неприятное заболевание, ее сопровождают лихорадка и характерная сыпь», — отмечает профессор Аграновский.
Болезнь обычно начинается с симптомов, похожих на грипп: повышение температуры, головная и мышечная боль, сильная слабость, озноб. Ключевой особенностью является увеличение лимфатических узлов (лимфаденопатия), что отличает оспу обезьян от натуральной оспы или ветрянки. Через 1−3 дня после начала лихорадки появляется сыпь. Она проходит различные стадии: от пятен и папул до пузырьков, пустул и последующего образования корочек. Сыпь часто бывает болезненной.
Прогноз: насколько это опасно?
По словам Алексея Аграновского, несмотря на неприятные симптомы, оспа обезьян в большинстве случаев не является смертельным заболеванием для людей с нормальным иммунитетом.
«Случаи оспы обезьян фиксировались в США, в Нигерии, Великобритании, других странах. Летальность не очень высокая. В сочетании с тем, что это заболевание плохо передаётся, это делает его очень маловероятным кандидатом на роль патогена, который вызовет большие проблемы для общества», — резюмировал вирусолог.
Часто болезнь проходит самостоятельно за 2−4 недели. Лечение в основном симптоматическое: жаропонижающие, обезболивающие, обработка высыпаний для предотвращения бактериальной инфекции. Для тяжелых случаев и групп риска существуют специфические противовирусные препараты и вакцины.
Ситуация под контролем.
Все механизмы работают: случай оперативно выявлен, пациент изолирован, начато расследование. Как подчеркивает профессор Аграновский, биология вируса такова, что он не способен вызвать взрывного распространения в популяции.
Главное, что нужно сейчас — это дождаться окончательных результатов лабораторной диагностики и следовать официальным сообщениям Роспотребнадзора. Оснований для паники, согласно мнению эксперта, нет. Внимательность, гигиена и разумная осмотрительность — достаточные меры на данном этапе.