Оспа обезьян уже в России: кому и чем грозит новый вирус

Таким образом, вирус требует для своей передачи действительно тесного и продолжительного общения. Он не обладает высокой заразностью, характерной для гриппа или COVID-19. Заразиться можно через непосредственный контакт с кожными поражениями больного, его биологическими жидкостями (например, слюной при длительном разговоре лицом к лицу), а также через загрязненные предметы (постельное белье, полотенца).