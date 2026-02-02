Минюст США опубликовал десятки фото обнажённых людей по делу Эпштейна

Минюст США обнародовал несколько десятков фото обнажённых людей в рамках опубликования материалов по делу финансиста Джеффри Эпштейна, уличённого в секс-преступлениях. Об этом информирует издание New York Times.
Журналисты NYT обнаружили около 40 подобных снимков, причём они не были отредактированы перед публикацией. Удалены либо отредактированы изображения были только после того, как издание указало ведомству на наличие изображений полностью обнажённых людей среди опубликованных материалов.
При этом люди на многих фото выглядят очень молодыми, хотя нет указаний на то, что на момент съёмки они могли быть несовершеннолетними. Снимки сделаны на пляже или в спальнях.
Накануне американский Минюст обнародовал очередную партию документов по делу секс-преступника Джеффри Эпштейна. Среди них высказывания финансиста о рубле.
Тем временем в деле педофила-миллиардера из США нашли след модельного агентства из Краснодара.