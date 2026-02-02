Велотурист из Польши умер в Якутии на пути в самое холодное место на Земле

Польский велотурист Адам Борейко, который отправился в экстремальный тур из Якутска в Оймякон, скончался на первой крупной остановке в поселке Хандыга. Об этом в воскресенье, 1 февраля, сообщили в Telegram-канале Службы спасения Республики Саха (Якутия).
Мужчина зарегистрировался у спасателей 24 января, получил инструктаж и 25 января начал путь, планируя преодолеть 914 километров к 18 февраля.
— Остановился в гостинице, лег спать, сегодня утром не вышел из номера, а в 17:10. обнаружили, что он мертв. На месте работают следственные органы, — говорится в сообщении.
Поездка в Оймякон, известный как полюс холода, была третьим этапом его глобального проекта по преодолению экстремальных условий. Ранее он проехал через Сахару (жара) и Гималаи (высота). В пути его координатор отслеживал местоположение по трекеру и передавал данные спасателям. Причина смерти выясняется.
В сентябре французского велогонщика Софиана Сехили арестовали в Приморье. Спортсмен проехал на велосипеде через всю Евразию, а затем попытался незаконно попасть в Россию, чтобы поставить мировой рекорд. При этом мужчина осознавал незаконность своих действий и даже на рисунке показал, как он пересек границу. «Вечерняя Москва» рассказала о подробностях произошедшего.