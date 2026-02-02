Велотурист из Польши умер в Якутии на пути в самое холодное место на Земле

В сентябре французского велогонщика Софиана Сехили арестовали в Приморье. Спортсмен проехал на велосипеде через всю Евразию, а затем попытался незаконно попасть в Россию, чтобы поставить мировой рекорд. При этом мужчина осознавал незаконность своих действий и даже на рисунке показал, как он пересек границу. «Вечерняя Москва» рассказала о подробностях произошедшего.