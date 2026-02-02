Мурашко рассказал про расширение помощи по ОМС в 2026 году

«Знаковым этапом развития программы стало включение предимплантационного генетического тестирования эмбрионов в перечень услуг, предоставляемых бесплатно по полису ОМС. Это актуально для родителей детей, у которых выявлены генетические или хромосомные заболевания, в том числе в ходе расширенного неонатального скрининга», — отметил Мурашко в своей статье для KP.RU.