Мурашко рассказал про расширение помощи по ОМС в 2026 году

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о важных изменениях в системе ОМС, которые вступят в силу в 2026 году. Он подробно объяснил, какие новые услуги теперь будут доступны россиянам.
«Знаковым этапом развития программы стало включение предимплантационного генетического тестирования эмбрионов в перечень услуг, предоставляемых бесплатно по полису ОМС. Это актуально для родителей детей, у которых выявлены генетические или хромосомные заболевания, в том числе в ходе расширенного неонатального скрининга», — отметил Мурашко в своей статье для KP.RU.
Новый тест позволит выявлять хромосомные аномалии до переноса эмбриона. Еще одним важным шагом стало внедрение неинвазивного пренатального скрининга, который также будет бесплатным по полису ОМС.
«Это высокоточный метод оценки здоровья будущего ребенка по венозной крови матери без инвазивных процедур, что исключает риски для плода. Специалисты изучают фрагменты ДНК эмбриона, которые уже в первом триместре циркулируют в крови беременной», — пояснил глава министерства.
Такое обследование будет рекомендовано женщинам, у которых первый скрининг показал риск генетических заболеваний.