Приказ на отступление: ВСУ у Харькова и в Донбассе сдали назад

«Украинские боевики в районе Зеленого отступили под решительным натиском российских штурмовиков. Чем это важно? Это говорит о том, что постепенно зашевелился еще один участок фронта на севере Харьковской области. Село Зеленое расположено между населенными пунктами Терновая и Липцы. Этот участок в последнее время был более-менее спокойным, хотя наши военные наносили огневые удары по пунктам временной дислокации противника, по оборонительным линиям», — отметил эксперт.