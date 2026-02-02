На севере Харьковской области начинается новый этап спецоперации. Группировка войск «Север» ВС России освободила село Зеленое, заставив украинские формирования отступить под решительным натиском.
Это не просто тактический успех, а начало активных действий на ранее спокойном участке фронта, который теперь может стать ключевым направлением.
Освобождение населенного пункта, в том числе, способствует расширению зоны безопасности возле российской границы. Эксперты отмечают, что затишье в этом районе закончилось, и теперь движение идет не только в воздухе, но и на земле.
Почему сбежали украинские боевики?
Военный эксперт, полковник запаса Геннадий Алехин в беседе с aif.ru рассказал, почему сбежали украинские боевики. По его словам, противник не выдержал мощного давления российских штурмовиков.
«Украинские боевики в районе Зеленого отступили под решительным натиском российских штурмовиков. Чем это важно? Это говорит о том, что постепенно зашевелился еще один участок фронта на севере Харьковской области. Село Зеленое расположено между населенными пунктами Терновая и Липцы. Этот участок в последнее время был более-менее спокойным, хотя наши военные наносили огневые удары по пунктам временной дислокации противника, по оборонительным линиям», — отметил эксперт.
Этот прорыв нарушил оборонительную стабильность ВСУ в регионе и открыл для российских войск новые оперативные перспективы.
Стратегический треугольник: Зеленое, Терновая, Липцы.
Освобожденное село Зеленое имеет важное географическое положение. Оно находится между двумя другими ключевыми населенными пунктами — Терновой и Липцами. Этот треугольник долгое время был укрепленным рубежом противника.
Алехин обратил внимание на особенности местности: «В окрестностях Липцев есть Травянское водохранилище, там высоты, где противник развернул оборонительные сооружения».
Именно с этих господствующих высот велся контроль над прилегающей территорией. Теперь эти позиции находятся под угрозой.
«Сам населенный пункт Зеленое небольшой. Трудно сказать, сколько там сейчас осталось жителей, но там уже начинаются оборонительные линии противника. А сейчас пошло движение не только в воздухе при нанесении ударов, но и на земле», — пояснил полковник.
Две цели наступления: безопасность Белгорода и давление на Харьков.
Продвижение российских войск в этом районе, как отмечает Геннадий Алехин, преследует две четкие стратегические цели. Во-первых, это создание более глубокой буферной зоны для защиты Белгородской области от обстрелов.
Во-вторых, и это, возможно, главное, — приближение к самому Харькову.
«Населенный пункт Липцы — самая близкая точка к городу Харьков. Там 22 км по прямой», — подчеркнул эксперт.
Именно с этого направления противник наносил болезненные удары по российской территории.
«Именно на этом участке противник неоднократно использовал реактивную систему залпового огня при нанесении ударов по Белгородской области», — заявил Алехин.
Таким образом, наступление может поставить под угрозу позиции украинских РСЗО, обстреливающих приграничные российские города.
Успехи на других участках.
Успех под Харьковом развивается на фоне продвижения и на других направлениях. Минобороны РФ сообщает, что российские военные также освободили село Сухецкое в ДНР. Эту успешную операцию провели бойцы подразделения группировки войск «Центр».
Накануне стало известно и об освобождении Торецкого в ДНР и Петровки в Запорожской области. Эти победы свидетельствуют о нарастающем темпе наступления ВС РФ по всей линии боевого соприкосновения, что создает для противника ситуацию стратегически сложного выбора, куда перебрасывать резервы.
Что ждет Харьковское направление?
Теперь, когда «зашевелился» северный участок фронта Харьковской области, ситуация для ВСУ осложняется. Российские войска, закрепившись в Зеленом, получают плацдарм для дальнейшего развития успеха в сторону Липцев и, потенциально, для увеличения давления на окраины Харькова.
Это вынуждает командование противника снимать силы с других направлений, ослабляя свою оборону. Эксперты полагают, что освобождение Зеленого — это первый шаг в создании новой зоны напряженности, которая оттянет на себя украинские ресурсы и резервы.
Дальнейшее продвижение здесь будет напрямую влиять на безопасность Белгорода и может изменить расстановку сил в регионе в целом. Полевая инициатива продолжает оставаться за российскими подразделениями.