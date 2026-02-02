Ричмонд
Казахстанским ученым изменят порядок оплаты труда

Министерство науки и высшего образования подготовило проект поправок в Правила оплаты труда научных работников государственных научных организаций и государственных организаций высшего и (или) послевузовского образования, выполняющих государственный заказ, сообщает Zakon.kz.

Действующие Правила оплаты труда предлагается изложить в новой редакции.

В целях социальной защиты научных работников проектом в систему оплаты труда внесены нововведения:

Для научных работников, задействованных в грантовом и программно-целевом финансировании, скорректированы коэффициенты для исчисления должностного оклада.

Увеличены коэффициенты по типу финансирования:

для грантового финансирования с 2,0 до 2,5;программно-целевого — финансирования — с 2,15 до 2,65.

Таким образом, должностной оклад данных сотрудников повысится на 25%.

Соответственно, без учета надбавок за ученую степень, звание и доплаты за достижения заработная плата у младшего научного сотрудника с нулевым стажем работы составит 432,2 тыс. тенге, тогда как у руководителя научного проекта ПЦФ, главного научного сотрудника, профессора со стажем 25 лет и выше — 1 396,9 тыс. тенге, сообщили в министерстве.

Введен новый вид доплаты за достижения научного работника в зависимости от суммы баллов по установленной шкале достижений ученого в размере от 47,5 до 522,5 тыс. тенге по пяти параметрам:

статьи, монографии, опубликованные за 5 лет, охранные документы;преподавание минимум одной дисциплины или нескольких дисциплин суммарным объемом не менее 3 по Европейской системе перевода и накопления баллов в ОВПО в последние 5 лет;подготовка кадров, которым в РК присуждена степень доктора философии (PhD) или доктора по профилю в последние 5 лет;подтвержденные результаты научной и научно-технической деятельности по внедрению в производство в последние 5 лет.

Документ разработан во исполнение предписания Высшей аудиторской палаты РК от 30 июля 2025 года.

Проект размещен на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 16 февраля 2026 года.