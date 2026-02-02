На завод Баранова приглашают начальника цеха с зарплатой до 300 тысяч рублей

Омский завод имени П. И. Баранова открыл заманчивую вакансию. Будущему начальнику механосборочного цеха предлагают ежемесячную зарплату до 300 тысяч рублей. Об этом сообщается в начале февраля на портале «Работа России».
Идеальный кандидат должен иметь высшее профильное образование и не менее трех лет опыта руководящей работы в сфере машиностроения. В обязанности войдут организация выпуска продукции, управление производственными процессами и координация работы участков цеха, где трудится более 100 человек.
Работодатель предлагает официальное трудоустройство со стабильной выплатой зарплаты два раза в месяц, корпоративное обучение, материальную поддержку, питание в столовой, участие в мероприятиях профсоюза и молодежного объединения.
