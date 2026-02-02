Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сколько составит маткапитал в Приморье после индексации 1 февраля: расчет для разных семей

ВЛАДИВОСТОК, 2 февраля, ФедералПресс. С 1 февраля в России проиндексировали материнский капитал. Разные семьи смогут рассчитывать на разный объем помощи от государства.

Источник: Freepik

«После повышения размер материнского капитала на первого ребёнка вырастет почти до 729 тысяч рублей. При рождении второго, при наличии оформленного сертификата, положена дополнительная выплата в размере 234 тысяч рублей», — объяснила глава приморского отделения СФР Александра Вовченко.

В случае, если в семье родился второй ребенок, а маткапитал за первого семья не потратила, то размер выплаты будет выше. На счету у мамы после индексации окажется сразу 963 тысячи рублей.

«Индексация положена не только семьям, которые пока не воспользовались материнским капиталом, но и тем, которые уже частично потратили средства», — добавила Вовченко.

Остаток средств на счете сертификата также проиндексируется на 5,6%. Узнать доступную для использования сумму родители могут на Госуслугах.

В СФР добавили, что за все время действия материнского капитала в регионе помощью воспользовалось более 104 тысяч человек. Людям суммарно выплатили более 47 тысяч.