Сколько составит маткапитал в Приморье после индексации 1 февраля: расчет для разных семей

«После повышения размер материнского капитала на первого ребёнка вырастет почти до 729 тысяч рублей. При рождении второго, при наличии оформленного сертификата, положена дополнительная выплата в размере 234 тысяч рублей», — объяснила глава приморского отделения СФР Александра Вовченко.
В случае, если в семье родился второй ребенок, а маткапитал за первого семья не потратила, то размер выплаты будет выше. На счету у мамы после индексации окажется сразу 963 тысячи рублей.
«Индексация положена не только семьям, которые пока не воспользовались материнским капиталом, но и тем, которые уже частично потратили средства», — добавила Вовченко.
Остаток средств на счете сертификата также проиндексируется на 5,6%. Узнать доступную для использования сумму родители могут на Госуслугах.
В СФР добавили, что за все время действия материнского капитала в регионе помощью воспользовалось более 104 тысяч человек. Людям суммарно выплатили более 47 тысяч.