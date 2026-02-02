Мурашко: Благодаря ЭКО в России каждый год рождается более 30 тысяч детей

В России каждый год благодаря современным технологиям рождаются дети, которые были зачаты с помощью ЭКО. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко подчеркнул, что эти достижения стали важным фактором для улучшения демографической ситуации.
«Прогресс в сфере вспомогательных репродуктивных технологий обеспечивает ежегодное рождение более 30 тысяч детей, что является весомым фактором демографического роста. Доступность таких технологий повышается, объемы финансирования в рамках программы госгарантий ежегодно растут, благодаря чему удалось фактически победить очередь на эту процедуру», — написал министр здравоохранения в своей статье для KP.RU.
Кроме того, в 2026 году объем средств, выделенных на ЭКО, вырос на 14,6%, что обеспечит еще большее количество счастливых семей. К тому же в нынешнем году в перечень услуг, предоставляемых по полису ОМС, включено предимплантационное генетическое тестирование эмбрионов.
Напомним, подобные диагностики особенно важны для родителей, у которых ранее были выявлены генетические или хромосомные заболевания. Тестирование помогает предотвратить возможные риски и увеличить шансы на рождение здорового ребенка.