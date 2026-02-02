Мурашко: На программу бесплатной медпомощи в 2026 году выделено 4 трлн рублей

В России выделили рекордную сумму на программу бесплатной медицинской помощи в 2026 году. Эти средства будут направлены на расширение доступности медицинских услуг и улучшение качества лечения. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко в своей статье для KP.RU.
«Программа госгарантий расширена за счет новых методов профилактики, диагностики и лечения заболеваний. В 2026 году финансирование увеличится на 9,7% по сравнению с уровнем 2025 года, и составит 4 трлн рублей», — сообщил Мурашко.
Это позволит улучшить условия для пациентов и ускорить процесс получения необходимой помощи. Правительство утвердило программу госгарантий на 2027 и 2028 годы, что обеспечивает стабильное развитие медицинской сферы в ближайшие годы. Программа ориентирована на достижение целей Национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
«Для пациента эти меры означают расширение спектра гарантированной бесплатной медицинской помощи, рост ее доступности и сокращение времени ожидания приема», — заявил глава Минздрава.
Напомним, в 2026 году для россиян также расширится помощь по ОМС. Для граждан станут бесплатно доступны новые методы диагностики.