Мурашко: На программу бесплатной медпомощи в 2026 году выделено 4 трлн рублей

В России выделили рекордную сумму на программу бесплатной медицинской помощи в 2026 году. Эти средства будут направлены на расширение доступности медицинских услуг и улучшение качества лечения. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко в своей статье для KP.RU.