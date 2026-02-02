Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мурашко: На программу бесплатной медпомощи в 2026 году выделено 4 трлн рублей

Рекордная сумма будет направлена на расширение доступности медицинских услуг.

Источник: Комсомольская правда

В России выделили рекордную сумму на программу бесплатной медицинской помощи в 2026 году. Эти средства будут направлены на расширение доступности медицинских услуг и улучшение качества лечения. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко в своей статье для KP.RU.

«Программа госгарантий расширена за счет новых методов профилактики, диагностики и лечения заболеваний. В 2026 году финансирование увеличится на 9,7% по сравнению с уровнем 2025 года, и составит 4 трлн рублей», — сообщил Мурашко.

Это позволит улучшить условия для пациентов и ускорить процесс получения необходимой помощи. Правительство утвердило программу госгарантий на 2027 и 2028 годы, что обеспечивает стабильное развитие медицинской сферы в ближайшие годы. Программа ориентирована на достижение целей Национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

«Для пациента эти меры означают расширение спектра гарантированной бесплатной медицинской помощи, рост ее доступности и сокращение времени ожидания приема», — заявил глава Минздрава.

Напомним, в 2026 году для россиян также расширится помощь по ОМС. Для граждан станут бесплатно доступны новые методы диагностики.