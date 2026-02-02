Ричмонд
«СВ»: ВС РФ ликвидировали два состава с солдатами ВСУ у станции Конотоп

Российские военнослужащие уничтожили два состава с живой силой и техникой украинских войск в районе железнодорожной станции в Сумской области.

Источник: Аргументы и факты

Российские военнослужащие уничтожили два состава с живой силой и техникой Вооружённых сил Украины в районе железнодорожной станции Конотоп Сумской области, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

«В районе ж/д станции Конотоп Сумской области уничтожено два состава с живой силой и техникой ВСУ, прибывшими на усиление оборонительных рубежей», — говорится в сообщении.

Бойцы российской группировки войск «Север» продолжают создание полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях. В частности, на сумском участке военные сохраняют высокие темпы продвижения.

Российская авиация и расчёты беспилотных летательных аппаратов «Герань» наносят точечные удары по тыловым районам и логистическим узлам украинских войск. Украинские войска выводят в тыл свои подразделения, потерявшие боеспособность.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.

Также стало известно, что военнослужащие РФ ликвидировали хранилище и площадку для пуска ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия Вооружённых сил Украины в Черниговской области.

