Неонатальный скрининг с 2026 года расширили еще на два заболевания новорожденных

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о расширении программы неонатального скрининга. С 2026 года она будет включать исследования для раннего выявления у новорожденных двух новых заболеваний. Об этом он написал в статье для KP.RU.
«С 2026 года в расширенный неонатальный скрининг включено еще два заболевания. Исследование позволит на ранней стадии выявить заболевание и начать лечение еще до появления симптомов. Всем детям оказывает помощь президентский фонд “Круг добра”», — отметил Мурашко.
Фонд оперативно предоставляет им необходимые лекарства и медицинские изделия, зачастую еще до появления первых симптомов болезни. Он значительно улучшил ситуацию с обеспечением передового лечения для детей с наиболее сложными заболеваниями.
Министр здравоохранения сообщил, что вопрос сохранения здоровья новорожденных находится в приоритете государства. Он отметил, что расширенный неонатальный скрининг зарекомендовал себя как эффективный инструмент, который улучшает качество жизни детей с редкими заболеваниями.
Ранее глава ведомства также заявил, что с 2026 года в рамках программы ОМС будет доступен неинвазивный пренатальный скрининг.