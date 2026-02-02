Мурашко: анализ на ВПЧ и цитологию шейки матки можно сделать при диспансеризации

В России расширяется программа диспансеризации для женщин. С 2026 года в рамках этой программы можно будет пройти дополнительные исследования для раннего выявления заболеваний, вызванных вирусом папилломы человека (ВПЧ). Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко в своей статье для KP.RU.