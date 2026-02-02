Ричмонд
Мурашко: анализ на ВПЧ и цитологию шейки матки можно сделать при диспансеризации

Новые исследования направлены на оценку репродуктивного здоровья женщин.

Источник: Комсомольская правда

В России расширяется программа диспансеризации для женщин. С 2026 года в рамках этой программы можно будет пройти дополнительные исследования для раннего выявления заболеваний, вызванных вирусом папилломы человека (ВПЧ). Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко в своей статье для KP.RU.

«Программа диспансеризации для оценки репродуктивного здоровья женщин также расширена с 2026 года. Теперь она дополнена двумя дополнительными исследованиями: определением ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ) и жидкостной цитологией шейки матки, что позволит существенно повысить эффективность ранней диагностики опасных заболеваний», — сообщил глава ведомства.

Вирус папилломы человека — это одна из самых распространенных инфекций, которая передается половым путем. Обычно ВПЧ не вызывает симптомов, но в некоторых случаях может привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая развитие рака.

Напомним, в России с осени 2025 года было запущено производство первой отечественной вакцины против ВПЧ. «Цегардекс» защищает от четырех наиболее опасных типов вируса.