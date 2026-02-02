Количество утечек данных россиян выросло несмотря на снижение числа инцидентов

Эксперты по кибербезопасности отмечают, что ключевую угрозу сегодня представляет не само количество новых утечек, а накопленный массив информации. Чем больше данных оказывается в распоряжении злоумышленников, тем точнее они могут формировать цифровые профили жертв и повышать эффективность атак.