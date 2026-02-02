Количество утечек данных россиян выросло несмотря на снижение числа инцидентов

В 2025 году зафиксировано 250 утечек баз данных, связанных с компаниями из России и стран СНГ. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании, специалисты которой обнаружили скомпрометированную информацию в даркнете и профильных телеграм-каналах.
Из общего числа инцидентов 230 утечек пришлись на российские организации. При этом формально количество подобных случаев сократилось по сравнению с 2024 годом, когда было выявлено 455 утечек. Однако, как указывают эксперты, ситуация стала более опасной по другому показателю.
По итогам 2025 года суммарный объем утекших данных российских пользователей вырос в полтора раза и достиг 767 млн строк. Годом ранее этот показатель составлял 457 млн. Таким образом, несмотря на меньшее число инцидентов, масштабы компрометации информации существенно увеличились.
Наибольшую ценность для киберпреступников, по оценкам специалистов, по-прежнему представляют электронные адреса, номера телефонов и пароли. Эти данные активно используются для мошенничества, подбора учетных записей и дальнейших атак.
Эксперты по кибербезопасности отмечают, что ключевую угрозу сегодня представляет не само количество новых утечек, а накопленный массив информации. Чем больше данных оказывается в распоряжении злоумышленников, тем точнее они могут формировать цифровые профили жертв и повышать эффективность атак.
Как и годом ранее, подавляющее большинство похищенных данных публиковалось в открытом доступе бесплатно. Такой подход используется для нанесения максимального ущерба компаниям и их клиентам. Российские организации часто отказываются платить выкуп за нераспространение информации, предпочитая соблюдать требования законодательства и не поощрять дальнейшую преступную активность.
