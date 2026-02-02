В Омской области проиндексировали материнский капитал: какая теперь сумма?

Омское отделение Социального фонда России проиндексировало материнский капитал на 5,6% с февраля 2026 года — исходя из индекса роста потребительских цен за 2025-й. Размер маткапитала на первого ребёнка теперь составляет 728 921,90 ₽; доплата при рождении второго ребёнка (если семья уже получала сертификат за первенца) увеличена до 234 321,27 ₽
Индексация распространяется и на неиспользованный остаток: если у семьи, к примеру, оставалось 100 000 ₽, после повышения сумма стала 105 600 ₽ В 2025 году владельцами сертификатов в регионе стали 7 756 семей, а всего в полном или частичном объёме средства маткапитала имеют порядка 78 тыс. семей.
Напомним, с 2024 года семьи могут получить единовременную выплату неиспользованного остатка, если он не превышает 10 000 ₽ Подать заявление можно через портал Госуслуги, в клиентских службах СФР и в многофункциональных центрах. Актуальный баланс сертификата доступен в личном кабинете на Госуслугах.