В Омской области проиндексировали материнский капитал: какая теперь сумма?

Индексация распространяется и на неиспользованный остаток: если у семьи, к примеру, оставалось 100 000 ₽, после повышения сумма стала 105 600 ₽ В 2025 году владельцами сертификатов в регионе стали 7 756 семей, а всего в полном или частичном объёме средства маткапитала имеют порядка 78 тыс. семей.