Как казахстанцы будут отдыхать в марте

8 марта в Казахстане отмечают Международный женский день. В этом году праздник выпадает на воскресенье, поэтому предусмотрен перенос выходного на понедельник, 9 марта. Соответственно, при пятидневной неделе казахстанцы будут отдыхать три дня подряд — с 7 по 9 марта включительно, при шестидневке — 8 и 9 марта. Вторник, 10 марта, — рабочий день.
Наурыз мейрамы в Казахстане традиционно отмечают с 21 по 23 марта. Но в связи с тем, что 21 и 22 марта выпадают на субботу и воскресенье, выходные дни переносятся на 24 и 25 марта (понедельник и вторник). То есть казахстанцы будут отдыхать пять дней подряд — с 21 по 25 марта.
Отметим, что праздники в Казахстане, у которых есть статус государственных, имеют календарные особенности. Они обеспечивают в текущем году дополнительные выходные. О том, какие именно праздники представлены в календаре 2025 года, мы писали подробнее здесь.