Как казахстанцы будут отдыхать в марте

Наурыз мейрамы в Казахстане традиционно отмечают с 21 по 23 марта. Но в связи с тем, что 21 и 22 марта выпадают на субботу и воскресенье, выходные дни переносятся на 24 и 25 марта (понедельник и вторник). То есть казахстанцы будут отдыхать пять дней подряд — с 21 по 25 марта.