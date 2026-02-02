Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как казахстанцы будут отдыхать в марте

В следующем месяце, марте, казахстанцев ждет сразу несколько дополнительных выходных из-за праздников, передает NUR.KZ со ссылкой на государственный портал eGov.kz.

Источник: Nur.kz

8 марта в Казахстане отмечают Международный женский день. В этом году праздник выпадает на воскресенье, поэтому предусмотрен перенос выходного на понедельник, 9 марта. Соответственно, при пятидневной неделе казахстанцы будут отдыхать три дня подряд — с 7 по 9 марта включительно, при шестидневке — 8 и 9 марта. Вторник, 10 марта, — рабочий день.

Наурыз мейрамы в Казахстане традиционно отмечают с 21 по 23 марта. Но в связи с тем, что 21 и 22 марта выпадают на субботу и воскресенье, выходные дни переносятся на 24 и 25 марта (понедельник и вторник). То есть казахстанцы будут отдыхать пять дней подряд — с 21 по 25 марта.

Отметим, что праздники в Казахстане, у которых есть статус государственных, имеют календарные особенности. Они обеспечивают в текущем году дополнительные выходные. О том, какие именно праздники представлены в календаре 2025 года, мы писали подробнее здесь.