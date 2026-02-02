Мурашко: хромосомные заболевания плода будут определять по крови матери по ОМС

В России с каждым днем появляются новые способы помочь родителям, стремящимся подарить своему ребенку самое главное — здоровье. С 2026 года будет доступна уникальная возможность — хромосомные заболевания у плода можно будет определить с помощью анализа крови матери. Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал об этих изменениях в своей статье для KP.RU.