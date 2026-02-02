Мурашко: хромосомные заболевания плода будут определять по крови матери по ОМС

В России с каждым днем появляются новые способы помочь родителям, стремящимся подарить своему ребенку самое главное — здоровье. С 2026 года будет доступна уникальная возможность — хромосомные заболевания у плода можно будет определить с помощью анализа крови матери. Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал об этих изменениях в своей статье для KP.RU.
«Специалисты изучают фрагменты ДНК эмбриона, которые уже в первом триместре циркулируют в крови беременной. Технология позволит по анализу крови из вены будущей мамы выявлять хромосомные аномалии у плода», — пояснил глава Минздрава.
Неинвазивный пренатальный скрининг будет доступен по полису ОМС. Этот подход поможет женщинам, у которых первый скрининг показал риски, безопасно и точно определить состояние здоровья будущего ребенка.
Напомним, по словам Мурашко, также анализ на ВПЧ и цитологию шейки матки теперь можно пройти в рамках диспансеризации. Эти новые исследования помогут оценить репродуктивное здоровье женщин. Вирус папилломы человека — одна из самых распространенных инфекций, которая передается половым путем.