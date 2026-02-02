Поставки медицинского оборудования из России в США достигли максимума за 3,5 года

Основными статьями закупок стали электродиагностическая аппаратура, стоматологические приборы и другие виды оборудования. За первые 11 месяцев 2025 года общий объем импорта достиг 809,5 тысячи долларов, что на 32 процента больше, чем за аналогичный период 2024-го. При этом обратный поток оборудования из США в Россию также демонстрирует рост: в ноябре продажи составили 8,9 миллиона долларов, что является рекордом с сентября 2024 года, передает РИА Новости.