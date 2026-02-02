Мурашко рассказал об использовании беспилотников для доставки лекарств

Развитие беспилотников в России открывает новые горизонты для медицинской помощи, особенно в самых отдаленных уголках страны. С 2026 года беспилотные технологии будут активно использоваться для доставки лекарств и биоматериалов. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко в статье для KP.RU.
«Медорганизации в России уже с этого года могут при необходимости заключать договоры на применение беспилотников для доставки лекарств и биоматериалов. Такая возможность теперь включена в программу государственных гарантий», — отметил Михаил Мурашко.
Важным преимуществом применения беспилотников будет улучшение доступа к медицинской помощи для жителей удаленных районов, где логистика часто сталкивается с трудностями. Эти технологии смогут кардинально изменить ситуацию для определенных населенных пунктов.
«Это особенно актуально для людей, проживающих в отдаленных и на труднодоступных территориях, так появляется возможность существенно сократить время доставки и обеспечить оперативную медицинскую помощь там, где обычная транспортная логистика усложнена», — уточнил глава Минздрава.
Ранее правительство утвердило программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2026 год, а также на плановый период 2027 и 2028 годов. Эта программа была разработана с учетом целей Национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».