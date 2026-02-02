Мурашко рассказал об использовании беспилотников для доставки лекарств

Развитие беспилотников в России открывает новые горизонты для медицинской помощи, особенно в самых отдаленных уголках страны. С 2026 года беспилотные технологии будут активно использоваться для доставки лекарств и биоматериалов. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко в статье для KP.RU.